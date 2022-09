“Meloni vince a Ravenna? Ma porco…”: il vicedirettore di Repubblica bestemmia in diretta

29 Settembre 2022 12:49

Imbarazzo all’interno della redazione: l’audio, tratto da Metropolis, non lascia spazio a fraintendimenti

“Ravenna ha votato a destra. Ma porco…”, e quel che viene giù è una bestemmia. E’ quanto accaduto in diretta sui canali del gruppo Gedi a Gianluca Di Feo, ex firma de L’Espresso e oggi vicedirettore di Repubblica. “È vero che Ravenna è la città di Ettore Muti, ma…”, cerca di riprendersi. Ma l’audio, tratto da Metropolis, non lascia spazio a fraintendimenti, così in redazione cala il gelo. Insomma, l’evidente successo di Giorgia Meloni e Fratelli d’Italia ha mandato fuori dagli schemi il giornalista, che è uscito oltre anche dalle classiche regole di buona educazione. Non solo dunque gli editoriali sul “pericolo fascismo” e la strumentalizzazione sulle canzoni di Rino Gaetano, adesso si è passati anche al livello avanzato.

Di Feo ha comunque provato a giustificarsi con una lettera impacciata inviata a Dagospia: “mi rendo conto che l’audio tratto da Metropolis è ingannevole. Ma io mi sono limitato a dire ‘Oddio’. Che rappresenta comunque una brutta cosa, perché invoca Dio invano, ma non è una bestemmia. Chiunque mi conosce può testimoniare che le bestemmie non hanno mai fatto parte del mio linguaggio”.