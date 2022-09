Rassegna Calabria D’Autore, tutto pronto il primo appuntamento: ospiti dell’evento a S. Caterina

24 Settembre 2022 17:33

Appuntamento a Domenica 25 settembre, ore 18.30, alla stazione FS di S.Caterina a Reggio Calabria, con le bellezze dei fondali dello stretto tra Scilla e Cariddi, immagini e video meravigliosi, con i racconti di Francesco Turano, fotografo subacqueo Naturalista, e Fortunato Alfredo Ascioti, Ecologo Marino

Tutto pronto per la prima iniziativa della Rassegna Calabria D’Autore, giunta alla sua ottava stagione, un format culturale che ha visto, nel corso degli anni, la presenza di tantissimi personaggi di rilievo nazionale e non solo. “La formula domenicale – dichiara il Presidente Pino Strati – ha riscosso tanti apprezzamenti e tanta partecipazione. Crediamo che anche per la stagione 2022/23 , sarà ancora così. Stiamo bene insieme, motto che abbiamo coniato due mesi fa, ripreso anche da Mister Inzaghi, ha un senso profondo e richiama lo spirito di gruppo e di unione, cosa che perseguiamo da tanti anni. Solo così si combatte la solitudine e l’emarginazione che vive purtroppo la società di oggi”.

Proprio per stare bene insieme, tutti gli appuntamenti della Rassegna si concluderanno con una degustazione, per condividere, tra una pietanza ed un bicchiere di vino, lo spirito dello stare insieme.