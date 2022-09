Raccuja, chiusura al transito di un tratto della strada provinciale agricola 211

21 Settembre 2022 13:58

Raccuja, l’interdizione avrà vigore dalle ore 7:00 del 26 settembre 2022 e per venti giorni consecutivi, in contrada Crocetta, dal Km. 1+500 al Km. 1+550

La III Direzione “Viabilità Metropolitana” della Città Metropolitana di Messina ha disposto la chiusura temporanea al transito, dalle ore 7:00 del 26 settembre 2022 e per venti giorni consecutivi, della strada provinciale agricola 211 (Cimitero – S. Leo) in contrada Crocetta, dal Km. 1+500 al Km. 1+550, per consentire l’esecuzione dei lavori urgenti di ricostruzione della sede stradale, danneggiata a seguito degli eccezionali eventi piovosi.

Il percorso alternativo suggerito è il seguente:

– A valle della zona d’intervento e dalle frazioni Milia e Campomilia, in direzione Raccuja: proseguire sulla strada provinciale agricola 211 fino all’innesto con la strada provinciale 146 per tutte le direzioni;

– A monte della zona d’intervento e dal Cimitero in direzione Raccuja: proseguire sulla strada provinciale agricola 211 fino all’innesto con la strada provinciale 136 per tutte le direzioni. In caso di emergenza la ditta esecutrice provvederà a riaprire il transito per i mezzi di soccorso.