Quando è stata fondata Reggio Calabria? Dal 743 A.C. al 3° millennio: l’incontro storico al Circolo Polimeni

3 Settembre 2022 19:21

La “Fondazione di Regghio” e l’evento di domani al Circolo Polimeni

“Da tanti anni si parla di festeggiare la fondazione della città di Rhegion, che dai dati archeologici pare possa ricondursi al 743 a.C. (ipotesi Castrizio), una delle prime città d’Italia quindi. Vogliamo cogliere l’occasione del 50° anniversario del ritrovamento dei Bronzi di Riace, per proporre per la prima volta nella storia, una Festa della Fondazione, chiamando a raccolta le eccellenze di questa città per manifestare la tenacia e la fierezza del popolo reggino che in 3 millenni ha resistito a cataclismi, guerre e distruzioni varie, risorgendo sempre e resistendo fino ad oggi”. E’ quanto si legge in una nota di Fulvio Cama, relativamente alla data di fondazione di Reggio e alla sua “potenziale” festa.

Le migliori realtà del territorio, le punte di diamante che nel mondo della cultura, dell’arte, della scienza, dell’enogastronomia, dello sport ecc…, si riuniranno per fare gli auguri alla città. Un evento curato dall’Ass. Cult. Fabulanova, con musiche e canti a cura di Fulvio Cama, immagini e video-racconti a cura di Saverio Autellitano, testimonianze storiche ed archeologiche a cura di Daniele Castrizio, con tanti ospiti che saranno testimoni di una Reggio contemporanea ed attiva, rivolta al futuro con ottimismo e fiducia, lanciando messaggi positivi in ogni direzione. Parteciperanno all’evento l’APAR con la torta di compleanno di Rhegion e Vini Tramontana con un assaggio del loro nuovo spumante. Le immagini dei fondali di Rheggio sono di Francesco Turano. Conduce Marco Mauro. Sarà presente la barca Magnogreca “Rhegion” realizzata da Fulvio Cama. L’evento si terrà Domenica 04 settembre 2022 alle ore 21.30 nel Teatro all’aperto del Circolo del Tennis Polimeni di RC.