Guerra Ucraina, Putin incontra Lukashenko: “l’Occidente deve rispettare la Russia”

26 Settembre 2022 11:01

Russia e Bielorussia sono stretti alleati nel corso di questi mesi in cui l’esercito di Putin ha invaso l’Ucraina

Il presidente russo Vladimir Putin ha incontrato il suo omologo bielorusso Alexander Lukashenko oggi a Sochi, secondo quanto riferito dai media statali bielorussi. Russia e Bielorussia sono stretti alleati, con Mosca che in questi mesi ha utilizzato le basi militari nel Paese confinante come punto di partenza per le sue truppe, aerei e attrezzature utilizzati per l’invasione dell’Ucraina. Secondo quanto appreso dal The Guardian, Lukashenko avrebbe riferito di un importante esodo di giovani uomini dalla Russia a causa della “mobilitazione militare parziale” annunciata la scorsa settimana.

“L’Occidente deve rispettare la Russia”. Lo ha dichiarato il leader del Cremlino, Vladimir Putin, incontrando il presidente bielorusso Aleksandr Lukashenko, come riporta l’agenzia Ria Novosti.