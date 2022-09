Aeroporto Crotone, i cittadini in protesta: “le promesse non bastano più”

8 Settembre 2022 10:53

Il Comitato Cittadino per l’aeroporto di Crotone ha manifestato per denunciare l’ennesima penalizzazione subita dallo scalo

Proteste questa mattina all’aeroporto di Crotone. Un gruppo di cittadini, sostenuti dal sindaco di Isola di Capo Rizzuto Maria Grazia Vittimberga (unico sindaco presente) e dal consigliere comunale di Crotone Anna Cantafora, hanno tenuto un sit-in all’esterno della struttura per denunciare l’ennesima riduzione di voli dello scalo: in inverno, infatti, vi saranno soltanto otto voli settimanali, con la tratta da e per Roma che non ha ancora trovato una soluzione definitiva dopo 4 anni di promesse.

“Nessuno risolve e nessuno ci pensa, non si smuove di una virgola – affermano i membri del Comitato Cittadino – . L’aeroporto di Crotone è sempre più isolato, i voli diminuiscono, mentre su Lamezia e Reggio aumentano. Siamo delusi da questo atteggiamento della politica, il nostro territorio è abbandonato e nessuno pensa all’importanza vitale di un’infrastruttura fondamentale per lo sviluppo di tutta la provincia. Non è mai stato facile manifestare nonostante la realtà sia così palese. Ogni volta che mostriamo la realtà di un territorio isolato ed emarginato senza strade veloci e sicure, senza treni a breve, media e lunga percorrenza moderni, con pochissimi voli per poche destinazioni. La politica risponde con promesse che a noi non bastano più”.

La manifestazione si è svolta questa mattina presso l’aeroporto di Crotone, mentre in concomitanza si sta tenendo questa mattina il tavolo tecnico chiesto dalla Regione per rilanciare lo scalo di Reggio Calabria: “forse meritiamo questo isolamento, perché nessuno s’impegna per il nostro territorio, che è destinato a morire”, affermano ancora i cittadini.