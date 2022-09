Propaganda Live slitta a lunedì, il simpatico spot: tutti in silenzio elettorale, ma da Berlusconi “W la figa” | VIDEO 

23 Settembre 2022 13:07

Propaganda Live slitta da venerdì a lunedì, l’annuncio attraverso un simpatico spot: tutti i politici in silenzio stampa, ma Berlusconi commette un ‘errore’

“Questa sera non saremo in onda. Ci vediamo lunedì 26 settembre alle 21:15 su La7 con la nostra puntata speciale sulle elezioni. Buon voto!“. La puntata di Propaganda Live di questa sera, venerdì 23 settembre, verrà spostata a lunedì 26 settembre, post elezioni. La trasmissione in onda su La7 ha annunciato il cambio di data attraverso un simpatico spot (fake) postato sui social. Ogni politico, in silenzio elettorale, espone un cartello che forma una parte del messaggio relativo allo slittamento della puntata.

Enrico Letta inizia con un “buonasera a tuttA” (per non fare discriminazioni di genere), poi si susseguono Carlo Calenda, Giorgia Meloni, Luigi Di Maio, Giuseppe Conte, Matteo Salvini a rinforzare il messaggio. Sul finire del filmato tocca a Silvio Berlusconi che tira su il foglietto sbagliato con scritto: “W la figa“. Accortosi dell’errore, il Cavaliere interrompe anche il silenzio dicendo sottovoce “ho sbagliato” e viene zittito da una voce fuori campo. Seppur finto, un divertente spot satirico che anticipa il voto del 25 settembre.