Lotta promozione in Serie A, Stellone è sicuro: “metto la Reggina solo dietro al Genoa”

13 Settembre 2022 10:54

L’ex allenatore amaranto Roberto Stellone mette la Reggina solo dietro al Genoa nella lotta alla promozione

Ha salvato la Reggina, riuscendo a risollevarla dopo un periodo da incubo. Poi ha atteso il cambio proprietà, era pronto ad essere confermato, ma è saltato tutto. Roberto Stellone, nonostante sembrasse trasparire un po’ di rammarico dalle dichiarazioni pubbliche rilasciate a luglio, che hanno sancito il suo addio con il club dello Stretto, non porta affatto rancore. Anzi, tutt’altro. Più volte, in queste ultime settimane, ha elogiato sia la nuova società che la squadra.

E ora, in un’intervista a Pianeta Serie B, si lascia andare addirittura a quella che per lui è una certezza. Parlando di lotta per la promozione in Serie A, anche se sono passate soltanto cinque giornate, l’allenatore romano afferma che “sicuramente metterei gli amaranto soltanto dietro al Genoa nella corsa alla Serie A. La società si è mossa benissimo sul mercato ingaggiando dei calciatori validissimi. Anche loro, come il Palermo, sono partiti un po’ in ritardo ma hanno acquisito condizione e certezze grazie ai risultati che stanno ottenendo in questo avvio di stagione”.