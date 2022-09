Automobilismo: weekend intenso per la Scuderia “Piloti per Passione”, impegnata su tre fronti

17 Settembre 2022 11:35

Dalla Sicilia alla Calabria, sono tanti gli impegni di questo weekend della Scuderia “Piloti per Passione”

“Tridente a Caltanissetta per l’ultima gara di CIVM con, Gabry Driver che si appresta ad agguantare il titolo italiano di gruppo A avendo già conquistato il TIVM sud, Roberto Megale ancora in “corsa” per aggiudicarsi titolo TIVM sud di RS Plus e Rocco Porcaro alla sua prima volta nel veloce tracciato nisseno. A caccia del titolo di campione Trofeo Sud slalom invece Mario Radici, siciliano della Piloti Per Passione che insieme agli altri 17 compagni di scuderia (Aricò Germanò Bevacqua, Pallone, Battaglia F. Lipari, Musolino, Modaffari, Fallara, Suraci, Calarco,Tramontana, Sgrò Scerbo, Branca, Rechichi e Greco) si schiererà a Curinga CZ, tutti pronti a conquistare il gradino più alto del podio, ognuno nei propri gruppi e classi e cercando di mantenere la leadership della scuderia. In Campania, al 7° Slalom di Ricigliano, SA, a rappresentare i colori della scuderia, sarà l’avvocato Vincenzo Barca, impegnato in questa stagione nella difficile conquista del titolo di coppa italia 3^ zona ed attualmente 1° di classe 1400 nel gruppo RS, 19^ Challenge Interregionale Campania, Basilicata e Puglia”.

“Mentre già l’efficientissima segreteria guidata da Francesca Elisa Denisi coordina la potente macchina organizzativa che è già da tempo al lavoro per il XIII° trofeo città di Sambatello, gara di casa per la scuderia locale che si disputerà il 2 Ottobre, e terza gara stagionale organizzata dal sodalizio di Sambatello. La manifestazione che rappresenta ormai un appuntamento abituale, giunta alla 13^ edizione è attesa con grande entusiasmo non solo da piloti e addetti, ma anche dalle strutture locali, in quanto la gara, valida per la coppa italia 4^ zona, non rappresenta solo un evento a se ma è promozione e conoscenza del territorio con notevole ritorno positivo a 360°. Come sempre sono stati chiesti i patrocini di Regione, Città Metropolitana e Comune di Reggio Calabria a cui va un ringraziamento che è esteso anche alle Istituzioni ed a quanti lavorano e permettono lo svolgimento della manifestazione”. Così la Scuderia “Piloti per Passione” presenta il suo programma di gare del weekend.