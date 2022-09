Festa dei Santi Cosma e Damiano a Bocale: la processione e gli eventi in piazza, il programma

21 Settembre 2022 13:00

Il volantino diffuso dalla Parrocchia dei Santi Cosma e Damiano a Bocale con tutti i festeggiamenti civili e religiosi in onore dei Santi Patroni

Grande festa per tutta la settimana presso la Parrocchia dei Santi Cosma e Damiano a Bocale, nella periferia sud di Reggio Calabria. La chiesa ha diffuso il manifesto con il programma completo dei festeggiamenti civili e religiosi in onore dei Santi Patroni, che si concluderanno lunedì 26 settembre. Prevista grande affluenza nelle giornate di sabato 24 e domenica 25, quando in piazza si potranno degustare i panini della gesta e i cannoli riempiti al momento. Prevista anche l’esposizione di oggetti sacri e di artigianato locale. Non mancheranno momenti di gioco e divertimento per grandi e piccini.

Di seguito il volantino con tutti i dettagli: