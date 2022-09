Le linee del programma politico del Movimento politico-culturale “Decima Reggio”

10 Settembre 2022 14:40

Decima Reggio: “la nostra adunata ha suscitato echi di simpatia anche dalle più remote e dimenticate periferie della città”

“Il nostro movimento si allarga e si afferma. La nostra adunata ha suscitato echi di simpatia anche dalle più remote e dimenticate periferie di Reggio Calabria. Ora si tratta di delineare, con tutta la precisione possibile, dati i tempi dinamici, il nostro programma d’azione politica. L’azione negativa non ci basta. L’antipartito non può vivere di una sola negazione. Accanto alla negazione che ci differenzia dai vecchi Partiti, appunto perché il nostro organismo non ha, nella sua composizione e nel suo funzionamento, somiglianze coi vecchi Partiti, noi abbiamo i nostri postulati per l’azione in senso positivo. Demolire, costruendo“, è quanto scrive in una nota il Movimento politico-culturale “Decima Reggio”. “Questi postulati – prosegue la nota- non sono nuovi e nemmeno rivoluzionari. Rappresentano un prolungamento, un perfezionamento della democrazia politica. Ma oggi la rappresentanza puramente politica non basta più. Bisogna introdurre la «novità», la quale consiste nella creazione dei Consigli nazionali. Il parlamento rimane e gli sorge accanto il nuovo sistema di rappresentanze dirette di tutti gli interessati. È evidente che per l’attuazione di questo programma bisogna stabilire un piano costituzionale per lo Stato. L’attuale non può contenerlo. L’opera è ponderosa, ma la generazione attuale può compierla. Si tratta non solo di creare questi nuovi organi della più diretta e immediata rappresentanza del popolo, si tratta non solo di determinare le modalità di funzionamento e i limiti della loro attività, ma si tratta – e questo è affare molto delicato – di precisare i «rapporti d’azione e d’entità fra Assemblea nazionale e Consigli nazionali”.

“Ci sono delle difficoltà da superare, si capisce, ma questo è perfettamente logico, quando si pensi che l’obiettivo è di dare una nuova costituzione all’Italia. Con la nascita dei Consigli nazionali con potere deliberativo a competenza limitata, si verrebbero ad avere in realtà due camere legislative, una a base culturale e l’altra a base corporativa; una politica e l’altra sindacale o tecnica. La nostra è la rappresentanza integrale nella quale il cittadino non solo non viene annullato, ma col sistema dei Consigli nazionali aumenta in lui la possibilità d’azione, d’iniziativa, di controllo nella gestione politica ed economica della nazione. Per quanto riguarda la nostra organizzazione interna è stato sottoscritto il programma editoriale del nascente organo d’informazione; esso sarà anticipato da una formazione di giovani intraprendenti che in questi mesi si cimenteranno nell’opera grandiosa; sempre per quanto riguarda la formazione è stata approvata unanimemente la volontà di inserire i giovani, secondo i valori della Dottrina, nella vita politica e nel dibattito intellettuale. Sulle imminenti elezioni è stata approvata la partecipazione di massa con voto nullo. Infine, quale coronamento dell’edificio l’organo esecutivo del nostro movimento: il Gran Consiglio; i cui tratti filosofici sono stati già tracciati: noi siamo decisamente contro tutte le forme di dittatura, da quella della sciabola a quella del tricorno, da quella del denaro a quella del numero; noi conosciamo soltanto la dittatura della volontà e dell’intelligenza”, conclude la nota.