Si rinnova la processione della Madonna della Montagna: il VIDEO e la storia del culto che unisce lo Stretto di Messina

1 Settembre 2022 11:53

Sin da tempi antichi i messinesi partivano per la Calabria per essere presenti ai festeggiamenti del 2 settembre: le immagini della processione che si è rinnovata questa mattina dopo due anni di stop a causa della pandemia

La fede per la Madonna della Montagna unisce ancora una volta le due sponde dello Stretto di Messina. Si è tenuta questa mattina, infatti, la tradizionale processione in mare della Madonna di Polsi, regina di uno dei più importanti santuari mariani dell’Aspromonte. Si tratta di una devozione molto sentita anche in Sicilia, come dimostra la grande passione che ha guidato l’evento oggi dopo due anni di stop a causa della pandemia, e raccoglie in questo periodo molti fedeli provenienti da entrambe le coste. Da secoli ormai i messinesi partono per la Calabria per essere presenti ai festeggiamenti del 2 settembre. Sono molti i riferimenti di Messina presenti ancora oggi a Polsi: dall’antica tavola della Madonna della Lettera, alla statua tufacea della Madonna della Montagna (oggi in ristrutturazione, ma presente al Santuario), sono entrambi doni avvenuti nel corso dei secoli. A Messina, nel 1617, fu fondata inoltre la “confraternita della Madonna del Bosco” che organizzava gli annuali pellegrinaggi in Calabria

Come da tradizione dunque a Ganzirri si è partiti questa mattina presto al festante suono di zampogne e tamburelli. Ad accompagnare la statua della Madonna della Montagna, realizzata diversi decenni fa dal defunto artista Nuccio Bertuccio, le acque dello Stretto sono attraversate con le tipiche imbarcazioni in legno. Giunti a Villa San Giovanni i pellegrini hanno poi raggiunto l’abitato di Campo Calabro per lasciare la statua della Madonna. Il cammino proseguirà verso Polsi con una breve sosta intermedia a Gambarie. Nel Santuario aspromontano si arriva nel tardo pomeriggio in tempo per partecipare alla processione eucaristica. Le celebrazioni proseguiranno oggi e si concluderanno domani, 2 settembre, mentre la statua della Madonna rimarrà esposta fino al 9 ottobre prossimo, prima di essere riposta nella nicchia (anch’essa sottoposta a lavori di restauro affidati al prof. Giuseppe Mantella).

Festeggiamenti Santuario Polsi 1-2 settembre: le disposizioni per i fedeli

I pellegrini che arriveranno a Polsi, per evitare ulteriori disagi, dovranno comunque attenersi a quanto segue: