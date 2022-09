Reggina, vince anche la Primavera: esordio con 3 punti per i giovani di Ferraro, sbancata Salerno

10 Settembre 2022 17:42

Oltre alla prima squadra, che sbanca Pisa, vince la terza di fila e vola sempre in vetta (con il Brescia), successo anche per la Primavera di mister Ferraro, che brinda l’esordio stagionale con il 2-3 a Salerno

Pomeriggio perfetto per la Reggina. Oltre alla prima squadra, che sbanca Pisa, vince la terza di fila e vola sempre in vetta (con il Brescia), successo anche per la Primavera di mister Ferraro, che brinda l’esordio stagionale con il 2-3 a Salerno, Di seguito il tabellino.

SALERNITANA-REGGINA 2-3

Marcatori: 51′ Marangoni (S), 57′ Monteleone (R), 64′ Malara (R), 71′ Saponara (S), 85′ Foti rig. (R).

Salernitana: Sorrentino, Del Mastro (86′ Esposito), Serafini, Iervolino, Siena, Motoc, Marangoni, Russo, Saponara, Bammacaro (70′ Okebe), Marsilii (56′ Fusco). A disposizione: Allocca, Lampo, Guerra, Garofalo, Scognamiglio, Celia, Nicoletti, Mastrocinque, Birra. Allenatore: Fusco Luca.

Reggina: Lagonigro, Nardo, Malara, Serra, Paura, Magrì (61′ Romeo), Foti, Zucco (48′ Polimeni), Monteleone, Perri (61′ Pagni), Passarelli (77′ Magliano). A disposizione: Zampaglione, Latella, Saba, Attici, Cannistrà. Allenatore: Francesco Ferraro.

Arbitro: Fabrizio Pacella di Roma 2. Assistenti: Franck Loic Nana Tchato di Aprilia e Marco Giudice di Frosinone.

Note – Ammoniti: Siena (S), Saponara (S), Nardo (R). Espulsi: Romeo. Calci d’angolo: 3-5. Recupero: 0′ pt, 5′ st.