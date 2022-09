Prezzi carburanti, in calo benzina e gasolio: metano sopra i 3 euro/kg

8 Settembre 2022 11:47

In calo i prezzi dei carburanti: Brent sotto i 90 dollari per la prima volta da febbraio, IP riduce di 2 cent/litro il prezzo consigliato della benzina, Tamoil anche del gasolio. Metano sopra i 3 euro/kg

Scivolone del barile, con il Brent sotto i 90 dollari per la prima volta da febbraio. A pesare sono i nuovi lockdown in Cina e la prospettiva di un nuovo rialzo dei tassi di interesse da parte della Federal Reserve. Prezzi dei carburanti alla pompa in calo. Metano sopra i 3 euro/kg. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, IP ha ridotto di 2 cent/litro i prezzi consigliati della benzina. Per Tamoil registriamo un taglio di 2 cent/litro sia sulla benzina che sul gasolio.

Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 15mila impianti: benzina self service a 1,748 euro/litro (-3 millesimi, compagnie 1,750, pompe bianche 1,742), diesel a 1,844 euro/litro (-1, compagnie 1,845, pompe bianche 1,841). Benzina servito a 1,894 euro/litro (-4, compagnie 1,938, pompe bianche 1,807), diesel a 1,987 euro/litro (-2, compagnie 2,029, pompe bianche 1,903). Gpl servito a 0,800 euro/litro (invariato, compagnie 0,805, pompe bianche 0,793), metano servito a 3,023 euro/kg (+30, compagnie 3,194, pompe bianche 2,887), Gnl 3,211 euro/kg (+19, compagnie 3,236 euro/kg, pompe bianche 3,192 euro/kg).

Questi sono i prezzi sulle autostrade: benzina self service 1,843 euro/litro (servito 2,099), gasolio self service 1,936 euro/litro (servito 2,190), Gpl 0,900 euro/litro, metano 3,858 euro/kg, Gnl 3,127 euro/kg. Queste le quotazioni dei prodotti raffinati in Mediterraneo alla chiusura di ieri: benzina a 621 euro per mille litri (-20, valori arrotondati), diesel a 891 euro per mille litri (+12 valori arrotondati). Questi i valori comprensivi di accisa: benzina a 1099,74 euro per mille litri, diesel a 1301,52 euro per mille litri.