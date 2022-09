Prezzi carburanti, ancora un lieve calo: benzina sotto 1.66 euro/litro | DATI

27 Settembre 2022 09:50

I prezzi dei carburanti alla pompa risultato ancora in lieve calo

Nuovo scivolone per la quotazione internazionale del gasolio, tornata ai livelli di inizio aprile nonostante l’euro sempre più debole rispetto al dollaro. Prezzi dei carburanti alla pompa ancora in lieve calo, con la benzina self in media nazionale sotto 1,66 euro/litro e il diesel a 1,76. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, questa mattina Tamoil ha ridotto di un centesimo al litro i prezzi consigliati di benzina e gasolio.

Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 15mila impianti: benzina self service a 1,658 euro/litro (-3 millesimi, compagnie 1,659, pompe bianche 1,655), diesel a 1,762 euro/litro (-3, compagnie 1,763, pompe bianche 1,759). Benzina servito a 1,805 euro/litro (-1, compagnie 1,847, pompe bianche 1,719), diesel a 1,905 euro/litro (-1, compagnie 1,947, pompe bianche 1,820). Gpl servito a 0,792 euro/litro (invariato, compagnie 0,797, pompe bianche 0,786), metano servito a 3,048 euro/kg (-3, compagnie 3,233, pompe bianche 2,897), Gnl 3,232 euro/kg (+8, compagnie 3,370 euro/kg, pompe bianche 3,128 euro/kg).

Questi sono i prezzi sulle autostrade: benzina self service 1,770 euro/litro (servito 2,032), gasolio self service 1,863 euro/litro (servito 2,119), Gpl 0,894 euro/litro, metano 3,726 euro/kg, Gnl 3,422 euro/kg.