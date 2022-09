Previsioni Meteo, in settimana sole pieno e caldo senza eccessi. Forte maltempo dopo il 10 settembre

3 Settembre 2022 11:17

Previsioni Meteo, tempo in miglioramento al Sud Italia e temperature in aumento ma non ci sarà alcuna ondata di caldo particolarmente rilevante

Tornerà a splendere il sole indisturbato nei prossimi giorni su Calabria e Sicilia, dopo i fenomeni di instabilità, le piogge sparse e il vento che hanno condizionato le ultime ore con fenomeni accompagnati da un brusco calo delle temperature. La colonnina di mercurio, invece, risalirà su valori tipicamente estivi, ma assolutamente in linea con le medie del periodo. Settembre, soprattutto nella sua prima decade, è da sempre un mese estivo al Sud Italia e non ci sarà da sorprendersi se avremo una settimana di sole pieno con temperature massime fino a +31/+32°C: è la norma per questo periodo dell’anno.

Neanche stavolta, però, ci sarà alcuna ondata di caldo intensa o significativa, come continuano a blaterare i soliti profeti del catastrofismo meteo-climatico: farà caldo esattamente com’è normale che faccia a inizio settembre, dopo un mese di agosto particolarmente fresco ed eccezionalmente piovoso. Invece la situazione meteo potrebbe cambiare dopo il 10-11 settembre, quando secondo gli ultimi aggiornamenti a lungo termine potrebbe iniziare un periodo di maltempo tipicamente autunnale, con temperature molto più basse. Al momento, però, si tratta soltanto di un’ipotesi ad una settimana di distanza, quindi bisognerà attendere nuove indicazioni dai modelli matematici per capire il reale andamento del tempo dopo il 10 settembre.