Acr Messina, tutto pronto per il match col Crotone: domani parte la prevendita, info e prezzi biglietti

1 Settembre 2022 20:30

La prevendita per Messina-Crotone, che partirà domani: info e prezzi dei biglietti per la sfida di domenica sera

“ACR Messina comunica che da domani, venerdì 2 settembre alle h.12.00, è attiva la prevendita per l’acquisto del tagliando d’ingresso allo stadio “Franco Scoglio“ di Messina relativo alla gara di campionato tra il Messina e il Crotone prevista per domenica 4 settembre alle ore 20.30. Si informa che domenica 4 settembre, dalle ore 18, sarà attiva anche la biglietteria presso il PalaSport Rescifina per consentire l’acquisto del tagliando d’ingresso allo stadio. La prevendita si chiuderà alle 20.00 del giorno della gara. Sono disponibili n.5100 curva sud n.900 tribuna A n.800 settore ospiti. Per l’acquisto del biglietto è obbligatorio esibire il documento d’identità a cui va intestato il tagliando”. L’Acr Messina ha aperto la prevendita per la prima ufficiale, l’esordio casalingo contro il Crotone di domenica sera.

Di seguito tutte le info: