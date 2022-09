Reggio Calabria, il 30 settembre la presentazione del libro “Per una sanità partecipata”

29 Settembre 2022 20:59

Domani, venerdì 30 settembre, incontro per parlare di cultura e sanità. Presente il dottor Rubens Curia che presenterà il suo libro “Per una sanità partecipata”

“Si ritorna a parlare di cultura e di Sanità, in particolar modo della carenza dei presidi territoriali nella zona sud di Reggio Calabria. Da quasi due anni la cittadinanza è stata privata del diritto a curarsi in loco. Il poliambulatorio specialistico a Pellaro è stato chiuso senza che si sia finora trovata una soluzione. – è quanto si legge nel comunicato stampa inviato da Concetta Romeo Presidente Pro Loco Reggio Sud Aps – Sarà ospite dell’incontro pubblico, il dott Rubens Curia che presenterà il suo libro “Per una sanità partecipata” che ci darà modo di comprendere cosa bisogna fare per essere parte attiva della comunità.

Interverrà il dott. Carmelo Caserta del Centro di Medicina Solidale dove il diritto a potersi curare viene garantito grazie ai medici volontari del centro che si trova a Pellaro. Vi aspettiamo Venerdì 30 Settembre alle ore 18.30 presso la Sala Parrocchiale a Bocale di Reggio Calabria“.