Ponte sullo Stretto, Salvini: “non collega solo Messina e Reggio ma l’Italia e l’Europa”

10 Settembre 2022 12:27

Ponte sullo Stretto, le parole del leader della Lega Matteo Salvini

“Ai siciliani costa di più non avere il ponte che avere il ponte. Perché ogni anno spendono 6 mld di euro per il mancato collegamento“. Lo ha detto Matteo Salvini intervenendo a un evento a sostegno di Renato Schifani a Palermo.

“Il Ponte sullo Stretto, ha detto Salvini, non è solo il collegamento tra Messina e Reggio Calabria, ma è il collegamento tra l’Italia e l’Europa“. “Vivere sull’isola – ha aggiunto – non può essere di serie B. In Sicilia ci sono 1.200 km di ferrovie sono a binario unico. Settecento chilometri sono a gasolio, non elettrificati. E poi ci sono quelli che chiacchierano d’ambente e difendono il cinghiale che fra poco ci entra in camera da letto“.