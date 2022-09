Ponte sullo Stretto, Conte: “prima strade e treni, poi vedremo”

9 Settembre 2022 12:10

Ponte sullo Stretto, le parole del leader del M5S Conte

“La discussione sul Ponte serve solo per strizzare l’occhio a chi pensa di poter lucrare su quel progetto. Noi, invece, la prima cosa che faremmo sarebbe sviluppare una rete viaria decente e garantire velocità di percorrenza in treno che non siano ottocentesche. Parliamo di questo, poi, se si troverà una soluzione che superi i nostri dubbi, a cominciare dalla questione ambientale, vedremo. Ma non mi sembra sia all’ordine del giorno“. Così il leader M5s Giuseppe Conte, intervistato dal quotidiano ‘La Sicilia’, rispondendo a una domanda sulla posizione dei pentastellati rispetto alla ipotesi di realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina.