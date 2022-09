Ponte sullo Stretto, Carfagna: “opera fondamentale, ma non realizzabile con Pnrr”

1 Settembre 2022 15:30

“Chi dice che il ponte di Messina si può fare con il Pnrr non conosce com’è fatto il Pnrr”, afferma il ministro per il Sud e la Coesione territoriale

Ritengo che il Ponte sullo Stretto di Messina “sia sicuramente un’opera molto importante, sicuramente a completamento poi di un sistema di collegamenti che noi abbiamo programmato e finanziato, penso all’Alta velocità Salerno-Reggio Calabria ma anche alla tratta Palermo-Messina-Catania, sono opere che verranno completate grazie al Pnrr e al fondo complementare”. E’ quanto ha affermato il ministro per il Sud e la Coesione territoriale Mara Carfagna, a Napoli ieri per l’inaugurazione del suo comitato elettorale dopo il passaggio al Terzo polo.

Carfagna ha dunque lasciato Forza Italia, ma sull’opera di collegamento stabile non cambia idea. Anche se non manca una frecciatina al Centrodestra che ha fatto del Ponte sullo Stretto un punto fondamentale del proprio programma elettorale: “a completamento di questo quadro sicuramente ritengo indispensabile il Ponte sullo stretto di Messina, chi dice che si può fare con il Pnrr non conosce com’è fatto il Pnrr, che impone che le opere vengano completate entro il 2026”.