Ponte sullo Stretto, Berlusconi: “la sinistra per due volte ha bloccato tutto”

12 Settembre 2022 18:11

Ponte sullo Stretto, le parole del leader di Forza Italia Silvio Berlusconi

“Mi sento un costruttore perché per tutta la vita, in ogni settore, l’impresa in passato, la politica ormai da trent’anni, ho sempre lavorato per costruire, per trasformare la realtà intorno a noi, per renderla migliore per i nostri figli e i nostri nipoti. Purtroppo mi sono dovuto confrontare con un’opposizione che spesso ha fatto il contrario, ha lavorato per distruggere le cose che stavo realizzando“. Così il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi in una lettera all’Ance.

“Un tipico esempio di questo, che voi ben conoscete, è la questione del Ponte sullo Stretto di Messina. Per ben due volte i nostri governi avevano progettato, finanziato e appaltato l’opera, affidando una grande commessa come questa ad una impresa italiana. Avrebbe potuto essere il fiore all’occhiello della nostra capacità di realizzare un progetto d’avanguardia“, aggiunge.

“La sinistra per due volte ha preferito bloccare tutto, esponendo altresì lo Stato a penali molto elevate. Oggi hanno immaginato – per frenare ancora – un nuovo e costoso studio di fattibilità, su un progetto completamente diverso, già scartato in passato perché incompatibile con le condizioni idrogeologiche del territorio. Questa è la differenza di approccio fra noi e i nostri avversari sulla quale vi invito a riflettere, alla vigilia di elezioni decisive per il futuro del paese“, conclude Berlusconi.