Ponte sullo Stretto, Berlusconi: “questa volta andremo in fondo”

19 Settembre 2022 14:56

Il leader di Forza Italia ribadisce: “se la sinistra non avesse fermato tutto, ormai già da anni si raggiungerebbe comodamente la Sicilia in auto o in treno, senza bisogno di fermarsi”

“Dai nostri programmi il ponte sullo Stretto di Messina non è affatto sparito, anzi vogliamo ripartire subito. Il ponte non riguarda solo la Calabria e la Sicilia, ma fa parte di una delle grandi direttrici di traffico europee che attraversa l’Italia”. E’ quanto ha affermato il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, ai microfoni di Telelombardia. “Per due volte la sinistra, anche a costo di gravi penali, ha bloccato i lavori, che noi avevamo progettato, finanziato, appaltato a una grande azienda italiana. Se non avessero fermato tutto, ormai già da anni si raggiungerebbe comodamente la Sicilia in auto o in treno, senza bisogno di fermarsi. Ma questa volta andremo fino in fondo, con un’opera che sarà anche il simbolo della capacità italiana di realizzare grandi progetti”, conclude.

Il Centrodestra continua dunque a battere il ferro sul tema della realizzazione del Ponte tra Messina e Reggio Calabria: questa mattina infatti anche il candidato presidente alla Regione Siciliana, Renato Schifani, ha parlato di “opera già cantierabile”, segno che l’intenzione è quella di riprendere in mano il progetto a campata unica.