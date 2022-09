Ponte sullo Stretto, ora c’è la volontà politica. Vono: “nessun motivo per esitare”

28 Settembre 2022 15:19

La rappresentante di Forza Italia ritiene che: “ci sono tutte le condizioni per realizzare il Ponte di Messina, senza più esitare”

Improvvisamente la realizzazione del Ponte sullo Stretto diventa una realtà possibile. Con la vittoria del Centrodestra sia a livello nazionale che alle Regionali in Sicilia, l’infrastruttura di collegamento stabile tra Messina e Reggio Calabria può contare sull’aspetto che è principalmente mancato in questi anni (e che ha fermato per ben due volte l’avvio dei cantieri): la volontà politica. E’ questo il pensiero del deputato Silvia Vono, che tramite un post social ricorda che il ponte è “una priorità” all’interno del “programma elettorale di Forza Italia e di governo del centrodestra”.

“Con la condivisione di Renato Schifani con il quale mi congratulo per il prestigioso incarico che va a ricoprire in Sicilia, nel corso della legislatura ho depositato, come prima firmataria, insieme a tutti i Senatori Forza Italia, il ddl, assegnato alla Commissione Lavori Pubblici e Comunicazioni, per inserire il Ponte sullo stretto di Messina tra le opere prioritarie e strategiche del Paese. Ora ci sono tutte le condizioni senza più esitare”, ha ricordato Silvia Vono.