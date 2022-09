Ponte di Pilati, arriva la svolta: ottenuto finanziamento da 700mila euro

2 Settembre 2022 10:45

L’assessore Patrizia Crea ha annunciato l’arrivo dei fondi per il ripristino dell’opera di collegamento con Melito di Porto Salvo: “nel pomeriggio l’onorevole Cannizzaro comunicherà, in presenza, agli amici di Pilati, intorno alle ore 18.15 i dettagli del suo instancabile operato”

“Con fierezza ed orgoglio oggi è ufficiale ciò di cui ero a conoscenza già: l’ottenimento del finanziamento di 700.000 euro per i lavori relativi al ponte di Pilati”. E’ quanto annuncia in una nota Patrizia Crea, Assessore al comune di Melito Porto Salvo, in merito allo stanziamento dei fondi per la ricostruzione del ponte di Pilati. La Guardia di Finanza aveva disposto il sequestro preventivo d’urgenza dell’opera di collegamento per rischio crollo nell’aprile del 2021, da allora i residenti hanno dovuto fare a meno di un importante snodo della viabilità. Ma adesso, finalmente, ci sono delle novità: “parlo di fierezza ed orgoglio – prosegue Crea – perché, con onestà intellettuale, quella che mi appartiene da sempre, vi dico che è una delle pochissime cose, nonostante io non abbia ruoli amministrativi al momento, su cui mi sono impegnata con tutte le mie forze”.

Qualche mese fa, ricorda l’assessore nella nota, “chiesi insieme al comitato della frazione Pilati (bella gente e persone a modo), all’on. Francesco Cannizzaro di recarsi sul posto ed in quella sede Lui prese un chiaro, serio e sincero impegno con gli abitanti di Pilati. Da quel momento, rapportandosi con il Sindaco, per l’ottenimento delle schede tecniche necessarie, si è dedicato anche a questo risultato. Sono felice di poter dire a voce alta che la buona politica esiste e che la caparbietà premia. E’ bello notare che oggi, a risultato ottenuto con nessuno sforzo da parte di altri, si manifesti comunque entusiasmo con ringraziamenti vari: lo capisco e sorrido perché oggi, resta una splendida giornata per Melito. Nel pomeriggio l’onorevole Cannizzaro comunicherà, in presenza, agli amici di Pilati, intorno alle ore 18.15 i dettagli del suo instancabile operato, che anche attraverso la volontà del Presidente Occhiuto ha portato al risultato. Ci auguriamo che da questo momento, il comune possa accelerare ogni procedura per portare nuovamente alla fruizione del ponte. I SOLDI CI SONO. Forza Pilati, forza Melito”.