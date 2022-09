Ponte sullo Stretto, parola ai tecnici: la diretta del convegno dall’Università eCampus di Roma | VIDEO

13 Settembre 2022 15:40

La diretta video del convegno che si sta tenendo all’Università eCampus di Roma dal titolo “Il Ponte del Mediterraneo si può fare”

“Il Ponte del Mediterraneo si può fare”. E’ questo il titolo del convegno di oggi all’Università eCampus di Roma. Argomento centrale è il Ponte sullo Stretto. I protagonisti sono i tecnici del progetto a campata unica approvato nel 2011. Presiede e coordina l’incontro il prof. Enzo Siviero, Ingegnere e Progettista di Ponti e Rettore dell’Università eCampus.

Per fare chiarezza sull’intera questione, sono stati invitati i due soggetti fondamentali per la procedura approvativa: COWI e PARSONS. Per la COWI, società d’ingegneria danese, parla Klaus Ostenfeld, che ha assunto la responsabilità diretta del progetto. La Società di Ingegneria americana PARSONS, invece, è stata incaricata dalla Società Stretto di Messina quale PMC – Project Management Consulting. Tra gli altri esperti interverranno:

Claudio Borri, Università di Firenze – Scienza delle Costruzioni;

Piero D’Asdia, Università Chieti Pescara – Tecnica delle Costruzioni;

Alberto Prestinizi, Università Sapienza di Roma – Geologo;

Giorgio Diana, Politecnico di Milano, luminare di assoluto rilievo internazionale sul tema dell’Ingegneria del vento;

Fabio Brancaleoni, Università Roma Tre – Scienza delle Costruzioni, massimo esperto italiano di Ponti di grande luce che ha seguito l’evoluzione progettuale negli ultimi decenni.

Di seguito il link video della diretta Youtube.