Reggina, Saladini sarà in tribuna: “a Pisa per seguire la partita”

10 Settembre 2022 11:26

Il patron amaranto ha pubblicato uno scatto realizzato con la famiglia in Piazza dei Miracoli

Il patron Felice Saladini si trova a Pisa per seguire ancora una volta da vicino la “sua” Reggina. A comunicarlo è lo stesso imprenditore lametino tramite le proprie pagine social: sulla propria bacheca ha ripostato una foto scattata da aprile con la famiglia in Piazza dei Miracoli, adiacente al Duomo e alla celebre Torre pendente: “qui con Fondazione Territorio Italia, la fondazione della mia famiglia, abbiamo fatto un intervento di Green Conservation insieme all’ Universita di Pisa”.

Si tratta di una collaborazione che ha l’obiettivo di conservare i monumenti della piazza, una delle più visitate d’Italia, utilizzando tecniche innovative e sostenibili, senza pesticidi. “Il nostro è il Paese più bello del mondo e queste tecniche ci consentono di preservare la nostra storia senza danni per l’ambiente”, ha concluso Saladini che quindi sarà al fianco della squadra di mister Inzaghi anche in trasferta, come successo già contro Spal e Ternana nelle prime due giornate di campionato.