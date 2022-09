Pisa-Reggina, nuovo aggiornamento sul numero di tifosi amaranto presenti: e manca ancora un giorno

8 Settembre 2022 21:21

Per chi ancora non avesse provveduto, c’è tempo fino a domani alle ore 19 per acquistare il tagliando. Il costo del biglietto intero è di € 16,50 (compreso diritti di prevendita)

Nuovo aggiornamento sul numero di tifosi della Reggina presenti sabato pomeriggio a Pisa per la gara della quinta giornata di Serie B. Dopo la fortissima e immediata impennata a poche ore dall’apertura della prevendita, ad oggi sono 550 i biglietti acquistati dai supporters amaranto per il settore ospiti dell’Arena Garibaldi, che ha una disponibilità di 900 posti. Ad annunciarlo è lo stesso club dello Stretto con un aggiornamento social.

Il costo del biglietto intero è di € 16,50 (compreso diritti di prevendita). Il circuito abilitato alla vendita è TicketOne. Potrai acquistarlo presso tutti i punti autorizzati e sul portale di riferimento https://www.ticketone.it/. Sul territorio di Reggio Calabria, sarà possibile acquistare il tagliando d'accesso allo stadio presso il punto vendita autorizzato BCenters, sito in Via Sbarre Centrali, 260/b | aperto tutti i giorni dalle ore 9:00 alle ore 20:00 (orario no stop).