Pisa-Reggina, Pierozzi: “tra città e squadra c’è un grande entusiasmo, è la strada giusta”

10 Settembre 2022 16:48

Le parole di Pierozzi, terzino destro amaranto, al termine della gara che ha visto la Reggina sbancare Pisa

“Grande banco di prova oggi, andiamo meritatamente primi. Se il primo tempo avessimo fatto il secondo la partita non sarebbe finita, ma quasi. Nella ripresa siamo stati bravi, abbiamo rischiato poco e ci portiamo a casa la vittoria. Sono contentissimo per la fiducia di mister e compagni, tra città e squadra c’è un entusiasmo importante e cerchiamo di cavalcarlo. E’ la strada giusta. A me piace tanto attaccare e propormi davanti, ma oggi loro si sono messi con due esterni importanti sulle fasce”.

Sono le parole di Pierozzi, terzino destro amaranto, a Radio Febea al termine della gara che ha visto la Reggina sbancare Pisa.