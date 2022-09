Pisa-Reggina, Maran: “buona gara fino al gol, nella ripresa eravamo entrati bene”

10 Settembre 2022 17:26

Pisa-Reggina, il tecnico toscano Rolando Maran ha parlato del match e del suo futuro

Già poco tranquillo prima di oggi, ora sicuramente in discussione, anche se dalla dirigenza rassicurano. Rolando Maran ha analizzato il match del Pisa, sconfitto in casa dalla Reggina: “fino al gol avevamo fatto una buona gara – si legge su sestaportanews – Poi si sono sbagliate delle scelte nei sedici metri, ma abbiamo fatto bene in quella fase. A partire dal gol è venuta ansia e paura ai giocatori. Onestamente nel secondo tempo siamo rientrati bene. L’episodio che poteva farci svoltare, il gol, ci è stato annullato. Successivamente abbiamo perso un po’ le distanze, soffriamo e perdiamo identità. Sono problematiche inconsce”.

Sul futuro: “per la mia esperienza so che l’ultima cosa che devo pensare all’esonero. La fiducia c’è e questo mi basta per andare avanti a barra dritta. C’è una società e una squadra che rema dalla stessa parte. Per me questo mi dà grande forza e slancio in un momento del cazzo. Non meritiamo tutto questo, abbiamo delle colpe. Le parole però sono finite, bisogna fare qualcosa di diverso”.