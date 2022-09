Pisa-Reggina, Inzaghi: “cavalchiamo l’entusiasmo e vediamo dove arriviamo. Non mi aspettavo questo inizio”

10 Settembre 2022 16:42

Le parole di mister Inzaghi al termine di Pisa-Reggina: “la classifica? Non la guardo, mi interessa poco. La Reggina è partita così bene anche l’anno scorso”

“Il Pisa è una squadra incredibile, probabilmente dovevamo chiuderla con Rivas prima dell’intervallo. Poi è chiaro che loro, buttando queste palle in mezzo, hanno provato a creare difficoltà. Ma oggi la squadra è stata brava, non sarà facile vincere qui per nessuno”. Così mister Inzaghi al termine di Pisa-Reggina, dopo il colpaccio amaranto. “Sono ancora una volta soddisfatto dell’atteggiamento, soprattutto di chi è entrato, perché ci stavamo abbassando e loro hanno risposto bene. Dobbiamo continuare a cavalcare questo entusiasmo e poi vediamo dove arriviamo. Non siamo partiti benissimo, ma era da mettere in conto contro una squadra così. Poi però abbiamo fatto gol e meritavamo lo 0-2. Nella ripresa non ci siamo disuniti ma forse dovevamo uscire un po’ più velocemente. Coi cambi abbiamo tenuto e ci siamo risistemati”, ha proseguito.

Da Pisa chiedono perché non c’è stato l’accordo col Pisa, prima che arrivasse a Reggio: “non dovete chiederlo a me probabilmente. I toscani hanno preso un ottimo allenatore e io sono stato fortunato a venire qui a Reggio. Pensavo di star fermo ma ho trovato la Reggina, dove pensiamo di fare benissimo col mio staff. La classifica? Non la guardo, mi interessa poco. La Reggina è partita così bene anche l’anno scorso. Non dobbiamo montarci la testa. Io non ho mai parlato di salvezza, all’inizio quando sono arrivato c’era qualche preoccupazione per la situazione, non pensavo fossimo a questo punto dopo cinque giornate. C’è un gruppone di squadre che hanno obiettivi importanti, se noi ci inseriamo in questo gruppone possiamo divertirci”.