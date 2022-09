Pisa-Reggina, le formazioni ufficiali: le scelte di Inzaghi e Maran | LIVE

10 Settembre 2022 13:09

Pisa-Reggina, tutti gli aggiornamenti in tempo reale: formazioni ufficiali, cronaca testuale live e, a fine gara, commento, tabellino, pagelle e dichiarazioni post gara

Quinta di campionato, terza in trasferta, con l’obiettivo di una seconda vittoria fuori casa e di un terzo successo di fila. Una Reggina sulle ali dell’entusiasmo è di scena in casa di un Pisa in netta difficoltà, ultimo in classifica a un solo punto a pochi mesi dalla Serie A sfiorata. Una classifica “al contrario”, quella delle due squadre, se solo pensiamo alle condizioni in cui si trovavano questa estate: i toscani a ripartire ancora più forti per riprovare il salto in categoria superiore, gli amaranto incerti sul futuro dopo il cambio di proprietà. Al momento, però, tra i due nuovi allenatori, Inzaghi e Maran, è il primo ad aver impattato meglio. E ora non si vuole fermare, provando un non semplice colpaccio nel giorno in cui a Reggio Calabria ritornano le celebrazioni per la Festa della Madonna della Consolazione, assenti negli ultimi due anni causa Covid. Come sempre StrettoWeb al fianco della squadra per seguire tutto in tempo reale: formazioni ufficiali, cronaca testuale live e, a fine gara, commento, tabellino, pagelle e dichiarazioni post gara.

Pisa-Reggina, le formazioni ufficiali

Tutto confermato da parte di mister Inzaghi: Camporese al posto dello squalificato Cionek, poi solite scelte in ogni reparto, con i dieci/undicesimi già schierati contro Sudtirol e Palermo. Modulo speculare per Maran, che se la gioca senza centravanti: Tramonti, Sibilli e Morutan davanti.

Pisa (4-3-3): Nicolas; Calabresi, Barba, Rus, Beruatto; Marin, Ionita, Tourè; M. Tramoni, Sibilli, Morutan. In panchina: Dekic, Livieri, Canestrelli, Hermansson, Jureskin, Nagy, Mastinu, Masucci, Piccinini, L. Tramoni, Cisse. Allenatore: Rolando Maran.

Reggina (4-3-3): Colombi; Pierozzi, Camporese, Gagliolo, Di Chiara; Fabbian, Crisetig, Majer; Canotto, Ménez, Rivas. In panchina: Ravaglia, Bouah, Dutu, Giraudo, Liotti, Loiacono, Hernani, Lombardi, Cicerelli, Gori, Ricci, Santander. Allenatore: Filippo Inzaghi.

Arbitro: Marco Serra di Torino. Assistenti: Sergio Ranghetti di Chiari e Mauro Vivenzi di Brescia. IV ufficiale: Valerio Crezzini di Siena. VAR: Francesco Fourneau di Roma 1. A-VAR: Daniele Perenzoni di Rovereto.