Pisa-Reggina, c’è il dato definitivo dei tifosi amaranto presenti all’Arena Garibaldi

9 Settembre 2022 21:22

Pisa-Reggina, fischio d’inizio alle ore 14. Inzaghi e la squadra non saranno soli: la squadra amaranto, domani, giocherà in 616

605 cuori amaranto a Pisa. Si è chiusa alle 19 la prevendita del settore ospiti per il match di domani tra i toscani e la Reggina. Su 900 posti disponibili nell’area dell’impianto dedicata ai supporters in trasferta, ne sono stati occupati 605, appunto. Un numero importante di tifosi al seguito, in un match in cui la Reggina – alla ricerca della sua terza vittoria di fila – proverà a fare lo scherzetto a un Pisa ferito ma in difficoltà.

Fischio d’inizio alle ore 14. Inzaghi e la squadra non saranno soli. La Reggina, domani, giocherà in… 616.