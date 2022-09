La Reggina fa sprofondare il Pisa: la Curva Nord contesta e la dirigenza parla del futuro di Maran

10 Settembre 2022 17:17

Pisa contestato, al termine del match che ha visto la Reggina sbancare il campo toscano: a fine gara Presidente e DS parlano del futuro di Maran, già prima poco tranquillo

La Reggina esulta, il Pisa sprofonda. Umori opposti, totalmente. E pensare che fino a pochi mesi fa era l’esatto contrario. Amaranto in vetta a 12 insieme al Brescia, toscani sempre a un punto dopo cinque partite. Il gol di Canotto decide il match e apre la crisi, in casa nerazzurra, oltre che la contestazione. Al termine del match, infatti, i tifosi hanno chiesto ai giocatori di presentarsi sotto la Curva: “noi vogliamo gente che lotta”, lo striscione esposto, con i fischi al termine del match.

Maran, già poco tranquillo prima della sconfitta di oggi, adesso è in bilico, ma dalla dirigenza rassicurano: “non è in discussione”. A presentarsi in sala stampa sono infatti il Presidente Corrado e il DS Chiellini: “parlare di Maran è ingeneroso – le parole del patron – Oggi non è la questione se l’allenatore è a rischio. Vi sembra che io abbia una faccia felice? I valori di questa squadra non sono questi e dobbiamo lavorare di più. C’è stata la reazione che con il Sudtirol è mancata nel secondo tempo. Anche se nel primo tempo è andata diversamente dopo aver subito il gol. Questo è un limite ed è la stessa cosa che è accaduta con il Sudtirol. La situazione è inaspettata, loro stessi non pensavano di essere con un punto in classifica. Al primo evento negativo tendiamo a disunirci”.

“Quando le cose non vanno bisogna dare di più tutti. Penso che si vinca o si perda tutti insieme. Bisogna cercare di riprendersi e capire gli errori. Quando si cambia tanto le prime settimane sono difficili. Abbiamo cambiato tredici giocatori in prima squadra, ci sono tanti stranieri e ci vorrà del tempo per adattarsi. Ci vuole del tempo anche per conoscere l’allenatore e conoscerci a vicenda. Le cause sono molteplici. Bisogna analizzare situazione per situazione per arrivare alla soluzione. Abbiamo terminato il campionato il 29 di maggio e ufficializzato Maran il 23 di giugno. Non è una scusante essere partiti in ritardo, ma è ovvio che è difficile fare delle valutazioni il 10 di settembre. Stagione anche anomala perché il campionato inizia prima”, ha invece detto il DS Chiellini.