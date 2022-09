Pisa-Reggina, i convocati di Inzaghi: non solo Obi e Cionek, c’è un altro assente

9 Settembre 2022 12:23

24 convocati e 4 out. L’allenatore della Reggina Filippo Inzaghi ha diramato la lista dei calciatori che faranno parte della trasferta di Pisa di domani alle ore 14, in occasione della 5ª giornata di campionato. Al netto degli organici e delle aspettative della vigilia, quello del Romeo Anconetani è ad oggi un testa-coda, con gli amaranto primi a quota 9 e i toscani ultimi a 1 punto insieme al Perugia. Il tecnico amaranto, oltre agli infortunati Galabinov e Obi e allo squalificato Cionek, non ha convocato Agostinelli. Ci sono, invece, gli ultimi due nuovi arrivati, Hernani e Bouah. Di seguito la lista completa.

Portieri: Aglietti, Colombi, Ravaglia.

Difensori: Bouah, Camporese, Di Chiara, Dutu, Gagliolo, Giraudo, Liotti, Loiacono, Pierozzi.

Centrocampisti: Crisetig, Fabbian, Hernani, Lombardi, Majer.

Attaccanti: Canotto, Cicerelli, Gori, Ménez, Ricci, Rivas, Santander.

Indisponibili: Agostinelli, Cionek, Galabinov, Obi.