Pisa-Reggina, Canotto: “Menez mi ha dato una gran palla, sono cose che proviamo in allenamento”

10 Settembre 2022 16:56

Così, al termine del match che ha visto la Reggina vincere a Pisa, l’autore del gol amaranto Luigi Canotto

“E’ stato un gol importante per noi perché sappiamo che dobbiamo dare il massimo. Menez mi ha dato una gran palla, sono cose che proviamo in allenamento. Il Pisa è una grande squadra, quest’anno sono tutte forti e ogni partita c’è da lottare fino al 98′. Questo fa capire che siamo una grande squadra grazie al gruppo e il gruppo fa la differenza. Io personalmente penso a far bene”.

