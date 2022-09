Pio e Amedeo: la battuta sul Reddito di Cittadinanza fa discutere il web

30 Settembre 2022 13:15

Su Twitter il ritorno di Emigratis è tra i trend topic anche per una battuta sul Reddito di Cittadinanza del duo comico

Una battuta “politicamente scorretta” del duo Pio e Amedeo è finita al centro del dibattito sui social. Nel corso di un’incursione avvenuta al Tg5 per presentare “Emigratis: la resa dei conti”, la coppia di comici pugliesi ha toccato tra i vari temi anche il Reddito di Cittadinanza, che il Governo Meloni potrebbe modificare nel corso del tempo. “Avete fatto un bel contratto a Mediaset, adesso rinuncerete al reddito di cittadinanza?”, ha domandato la giornalista in studio. La risposta, ovviamente, ricalca lo stile satirico e dal trash senza freni dei simpatici foggiani: “mai e neanche per sogno! Anzi, speriamo che non ce lo tolgano, sentiamo maretta adesso e ci sentiamo minacciati. Noi lo vogliamo perché è giusto che non facciamo niente dalla mattina alla sera”.

Sfrontati così Pio e Amedeo, ovviamente, lo sono sempre stati. Anzi, è proprio questa caratteristica che li ha resi famosi e super seguiti da moltissimi italiani. La prima puntata di Emigratis 4 non ha infatti deluso le attese, con oltre 2 milioni e mezzo di spettatori e il 16,9% di share, un risultato superato solo dal pressoché imbattibile Commissario Montalbano, in onda la stessa sera in replica su Raiuno. Tuttavia su Twitter si è scatenata la catena dei commenti con molti utenti che hanno catturato il messaggio ironico e si sono fatti qualche risata, altri che invece non l’hanno presa granché bene: “Pio e Amedeo che per***ano il reddito di cittadinanza e chi ne beneficia. Comicità becera e pericolosa”, “Fate i comici e non ci addentrate in argomenti che non vi competono”, sono ad esempio alcuni dei commenti con più like. Insomma, il ritorno di Emigratis è diventato subito “trend topic” per diversi motivi, ma ben venga questo tipo di satira che spinge a riflettere.