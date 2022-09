E’ eufemiese il giovane sarto più bravo d’Italia: Pietro Monterosso vince il Manichino d’Oro 2022

20 Settembre 2022 19:25

Pietro Monterosso, che ha al suo attivo un Diploma in Fashion Design, opera da anni a Sant’Eufemia d’Aspromonte, mettendo nel suo lavoro passione, cura e rara maestria

La provincia di Reggio Calabria, ancora una volta, può gioire ed essere orgogliosa delle sue eccellenze. Nei giorni scorsi l’Accademia Nazionale dei Sartori ha celebrato l’alta sartoria Made in Italy sfilando in piazza del Campidoglio a Roma, che è stata teatro del défilé delle opere uscite da ben 130 sartorie italiane, e dell’importante premiazione del Manichino d’Oro.

Tra gli appuntamenti più importanti dell’evento, che si è sviluppato su cinque giorni, vi è infatti annoverabile la serata dell’assegnazione del premio Manichino d’Oro, dedicato alla sartoria femminile e ai suoi giovani alfieri. Dieci ragazzi selezionati da tutta Italia, si sono riuniti nelle aule dell’Accademia per confezionare l’abito da donna che ha sfilato nella serata finale. Tra questi il prestigioso Manichino d’Oro 2022 è andato a Pietro Monterosso, giovane sarto di Sant’Eufemia d’Aspromonte che opera nel proprio territorio da anni. L’abito confezionato da Pietro è stato valutato dalla commissione, i cui membri non sapevano a quale sarto appartenessero i vestiti consegnati, come il migliore, dopo un’attenta e minuziosa valutazione della tecnica sartoriale di ognuno.

Il sarto eufemiese lavora da anni su abiti di svariato genere: da sposo e da sposa, da cerimonia, per bambini, ma anche toghe e, non da ultimo, vestiti di scena, cuciti ad esempio nel corso degli anni per gli spettacoli teatrali dell’Associazione Culturale Terzo Millennio, anch’essa eufemiese, che in alcune occasioni si è esibita anche in scenari nazionali.

Pietro Monterosso, che ha al suo attivo un Diploma in Fashion Design conseguito presso POLIMODA International Institute Fashion Design and Marketing, di Firenze, è già avvezzo ai riconoscimenti: nel 2010 ha ricevuto il Premio sartoriale “Ago d’Oro”, a Reggio Calabria; nel 2012 gli è stato consegnato il Premio Gianni Versare “Giovane Designer 2012”, Camera della Moda Calabria, concorso “La Grotta dei desideri”; nel 2016, invece, ha ricevuto il Premio “Bottone D’oro Gerardo Sacco” categoria Alta Moda, a Crotone, e il Premio “Artigiano Made in Italy” Bridal Fashion Award, consegnatogli a Catanzaro.

Dalla redazione di StrettoWeb giungano a Pietro Monterosso le nostre più sincere congratulazioni, con l’augurio che il suo percorso propenda sempre più verso l’alto, affinché il nostro giovane talento possa esprimere al meglio le potenzialità di un territorio che molto spesso fa dell’arte, in tutte le sue forme, un motore trainante per il resto della società.