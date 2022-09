Energia e Telefonia, i brand più importanti in Italia scelgono Penta Servizi: la storia dell’azienda con sede a Messina

16 Settembre 2022 17:42

Penta Servizi è una società di contact center fondata nel 2010 per volontà della famiglia Morrale, composta dal padre Filippo, Amministratore Delegato, e dai figli Francesco Maria e Luigi, soci fondatori insieme a Piero Sammartino, amico di famiglia: la sua storia e la sua crescita

Nasce ad Agrigento, poi apre una sede a Messina ed un’altra a Enna. Obiettivo immediato? Allargarsi, intanto, a tutta la Sicilia. Stiamo parlando della grande famiglia Penta Servizi, società di contact center fondata nel 2010 ad Agrigento. Penta Servizi, che nel 2018 ha poi “inglobato” Media Call, è tra i call center leader nel settore in Sicilia. Offre servizi di telemarketing, teleselling, click to call, customer acquisition (outbound e assistenza clienti) per committenti del settore energetico e telefonico tra i più importanti in Italia. In un periodo complicato come questo, con un problema energia di rilevanza quotidiana e mondiale, i marchi importanti del settore scelgono proprio la società siciliana: tra le commesse più importanti ci sono infatti anche Supermoney Telco, società di comparazione di tariffe di telefonia (e tra i brand commercializzati figurano Fastweb, Wind, Vodafone e Linkem), Supermoney Utility (comparatore di tariffe Luce e Gas tra cui Eni Plenitude, Edison, Hera Comm Iren), che lavorano in modalità live (click to call) e lead (il cliente lascia il numero per essere contattato); e A2A (Luce e Gas) .

Negli anni l’azienda è cresciuta notevolmente e dà lavoro attualmente a circa 200 risorse tra collaboratori e dipendenti. Un percorso graduale, step by step, che si fonda su capisaldi importanti e con l’obiettivo di sfatare il falso mito secondo cui l’operatore di call center sia un precario senza futuro. In Penta Servizi c’è spazio per tutti, dai giovanissimi a madri e padri di famiglia, che nel corso del tempo sono cresciuti e hanno fatto carriera, passando da operatori a team leader o a ruoli di maggiore importanza e responsabilità all’interno dell’azienda. L’età media va dai 25 ai 55 anni e permette a chiunque, attraverso un’organizzazione giornaliera su turni (mattina-pomeriggio), di gestire in tutta tranquillità i propri impegni extra-lavorativi. Formazione e crescita, per investire sulle persone e sul loro percorso professionale. Questo il compito di Penta Servizi, una realtà imprenditoriale che affonda le proprie radici nel territorio e che si esalta nel contesto di una Regione in cui c’è assoluto bisogno di occupazione e lavoro. Voglia di investire sulle risorse del territorio, dunque, ma anche voglia di guardare al futuro con serenità, ambizione e traguardi sempre più importanti. Tra gli obiettivi della società siciliana, infatti, c’è anche quella di nuove acquisizioni oltre a quelle già citate in precedenza.

La storia di Pentaservizi

Penta Servizi srl nasce nel 2009 ad Agrigento per volontà della famiglia Morreale e di Piero Sammartino, dopo l’esperienza maturata da Francesco e Piero come operatori telefonici. Si comincia con le prime attività di teleselling e coi primi 25 operatori, numero sempre crescente per via di nuove commissioni e partnership. Nel 2012 anche i primi riconoscimenti (Best Franchising nella categoria best affiliato 4u servizi per il progetto TeleTu) e nel 2014 l’apertura di una nuova sede, a Messina, in C.da Filangeri snc Pistunina. Qualche anno dopo, nel 2018, viene fondata Media Call, e arrivano nuovi premi: la società di teleselling viene infatti premiata come best Start Up 2018 e Best Partner Progetto Optima 2018. Di recente, poi, l’ultima apertura, la nuova filiale ad Enna. Al momento, tre diverse sedi in tre diverse città siciliane, ma non è finita qui. L’azienda, infatti, in espansione sempre maggiore, è alla continua ricerca di personale per ragioni di crescita e sviluppo così come richiesto dai partner dell’azienda.