28 Settembre 2022 19:02

Elezioni, ribaltone in Calabria: il Viminale corregge gli eletti, salta Bruno Bossio per il Pd. Unico eletto Nico Stumpo di Articolo 1

Di male in peggio per il Partito Democratico. Dopo la netta sconfitta elettorale contro il Centro/Destra, in Calabria perde addirittura un seggio: nella verifica effettuata dal Viminale salta l’elezione di Enza Bruno Bossio. E’ una beffa incredibile per un Pd in disarmo totale non solo nella nostra regione ma in tutta Italia.

Per giunta, l’unico eletto nella lista Dem, Nico Stumpo, non è nemmeno del partito di Letta ma di Articolo 1 di Speranza e Bersani.