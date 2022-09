Parte il progetto “Un mare di stelle”: dal microscopico all’infinatamente grande

10 Settembre 2022 21:40

“Percorsi nel Blu” e Astrofili spezzini alla guida del nuovo progetto

Ieri, presso la spiaggia della Venere Azzurra, negli spazi messi a disposizione dallo Stabilimento Venere 1 e del Lerici Sporting Club, ha preso il via il nuovo progetto itinerante “Un mare di stelle”. Il progetto nasce da un’idea di Erika Mioni, Biologa responsabile del progetto Percorsi nel Blu ISA2, che è stata subito raccolta da Luigi Sannino, Presidente dell’Associazione Astrofili Spezzini. “L’ispirazione è venuta guardando l’orizzonte” spiega Erika Mioni “dove il mare rappresenta la linea di congiunzione tra due mondi: il celeste ed il sommerso. E’ proprio da questa linea di confine che parte la volontà di condurre un percorso alla scoperta di quegli elementi naturali che sono da sempre sotto i nostri occhi eppure così poco conosciuti”. L’evento rappresenta la prima tappa di un percorso itinerante a lungo termine che, ricercando nella meraviglia della scoperta delle forme di vita marina e della sfera celeste, si focalizza sull’importanza di poter creare occasioni-stimolo di Scienza partecipata, indirizzando l’attenzione del pubblico ad un’osservazione più consapevole della natura.

L’utilizzo dei microscopi da campo, supportati da schede illustrate auto esplicative messe in campo dallo Staff di Percorsi nel Blu (Erika Mioni, Vittoria Guani, Matilde Olmi, Isabella Vacchetti, Christian Sbernardori, Tiziano Scimone e Francesco Scarrica) hanno dato al pubblico la possibilità di avvicinarsi al mondo microscopico, alla scoperta delle strutture cellulari e morfologiche di quegli organismi marini che contribuiscono all’ossigenazione e all’equilibrio dell’ecosistema marino costiero (Alghe e Fanerogame marine), che ricoprono il ruolo di bioindicatori termosensibili o che, come le Alghe Rosse Corallinacee ed alcuni Briozoi,sono biocostruttori. Le osservazioni telescopiche condotte dagli Astrofili (Luigi Sannino, Roberto Cioni, Roberto Zambelli, Simona Mercanti, Francesco Francini, Giampietro Cattoi, Marianna Passani, Glenda Acerbi e Andrea Austi) hanno permesso al pubblico di osservare crateri, terre e mari lunari e di sapersi orientare tra le stelle, alla ricerca delle costellazioni nella vastità dello spazio, infinitamente grande. Non sono mancate le splendide immagini dei giganti gassosi: Giove con i suoi satelliti e le bande equatoriali e Saturno con i suoi fantastici anelli. Il successo dell’iniziativa è da condividere con i partners che hanno dato supporto organizzativo e logistico, garantendo l’ordine pubblico: Comune di Lerici, Bagno Venere 1, Lerici Sporting Club, Protezione Civile-Life on the Sea, Ass. Amici dell’isola del Tino, Club Alpino Italiano-CAI della Spezia e la Società Astronomica Lunae.