15 Settembre 2022 12:24

Elezioni: Paragone torna in Calabria, sabato iniziativa a Reggio al Bambù beach club sul lungomare Falcomatà

Gianluigi Paragone torna in Calabria, meta oramai consueta del fondatore e leader di Italexit – Per l’Italia con Paragone, che chiuderà, a Lamezia terme sabato 17 settembre, la campagna elettorale. L’evento è previsto in Corso Nicotera alle ore 20. A Lamezia Terme, oltre a Gianluigi Paragone interverranno i Capilista alla Camera Massimo Cristiano ed al Senato Raffaele Vena, e si alterneranno, poi, i principali candidati nazionali di quella che è l’unica vera opposizione al governo Draghi, l’unica vera formazione antisistema. Interverranno Giovanni Frajese, Nunzia Schilirò, Stefano Puzzer, Marco Mori, Francesco Amodeo. Saranno altresì presenti tutti i candidati calabresi alla Camera dei Deputati e al Senato della Repubblica.

Il tour elettorale di Gianluigi Paragone non si esaurisce a Lamezia, anzi l’intera giornata di sabato 17 vedrà il leader di Italexit, prima, a Reggio Calabria, alle 11, al Bambù beach club sul lungomare Falcomatà, alla presenza dei cittadini, dei candidati Camera e Senato della relativa circoscrizione, nonché dei dirigenti locali di Italexit. Poi, alle ore 17, la Sala consiliare del Comune di Crotone ospiterà un altro incontro, in cui Gianluigi Paragone incontrerà i cittadini, affiancato da tutti i candidati crotonesi alla Camera e al Senato. Infine, l’indomani, domenica 18 settembre, Gianluigi Paragone, insieme a tutta I candidati della Sibaritide, sarà a Villapiana Lido (CS), presso l’hotel Corallo, dove parlerà alle ore 11.