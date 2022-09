27 Settembre 2022 19:21

Paola De Micheli si candida alla guida del Partito Democratico per il dopo Enrico Letta

Paola De Micheli si candida per la segreteria nazionale del Partito Democratico per il dopo Enrico Letta. L’ex ministro, riconfermata a Montecitorio per la sua quarta legislatura, si candida alla guida dei Dem dopo il flop delle elezioni politiche di domenica scorsa.

De Micheli è la prima candidata donna a scendere in campo in attesa di capire se anche Elly Schlein, farà altrettanto.