Palmi, sconto elettori per il voto del 25 settembre: le promozioni con treni, aerei e traghetti

13 Settembre 2022 13:31

I cittadini fuorisede potranno ottenere uno sconto per il rientro nella città di residenza così da poter votare per le elezioni del 25 settembre

In vista delle elezioni del prossimo 25 settembre, i cittadini fuorisede potranno ottenere uno sconto per il rientro nella città di residenza. Lo sconto è pari al 70% del costo del biglietto per i viaggi di andata e ritorno sui treni a media-lunga percorrenza nazionale, ovvero Frecciarossa, Frecciargento, Frecciabianca, Intercity e Intercity notte e sui treni Italo. È poi previsto anche uno sconto del 50% sui voli nazionali e del 40% sui voli internazionali operati dalla compagnia ITA AIRWAYS. Sono inoltre previste agevolazioni anche sui pedaggi autostradali e sui viaggi via mare delle compagnie Grimaldi, Compagnia Italiana di Navigazione, GNV, Società Navigazione Siciliana (di cui fanno parte Liberty Lines e Caronte & Tourist) e Navigazione Libera del Golfo.

Per usufruire delle riduzioni gli elettori dovranno esibire, nelle biglietterie e nelle agenzie di viaggio autorizzate la carta d’identità e la tessera elettorale.