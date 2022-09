Palmi: istituita borsa di studio per corsi di lingua inglese

28 Settembre 2022 16:32

Le borse di studio saranno interamente sovvenzionate mediante fondi comunali

Il Comune di Palmi ha istituito per la prima volta la borsa di studio per finanziare corsi di lingua inglese. “Ispirandoci all’articolo 34 della Carta Costituzionale, che tutela il diritto allo studio di tutti, anche di coloro privi di sufficienti strumenti, e rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso”: è quanto scrive in una nota l’amministrazione Comunale guidata dal sindaco Giuseppe Ranuccio.

“Gli interventi nel settore dell’istruzione e dell’assistenza scolastica sono fondamentali per noi, per questo motivo con grande convinzione abbiamo deciso di erogare tre borse di studio per la frequenza di lingua inglese riservate a uno studente della scuola primaria, ad uno della scuola secondaria di I grado e ad uno della scuola secondaria di II grado, scelti in base a criteri di merito e reddito familiare. Le borse di studio saranno interamente sovvenzionate mediante fondi comunali”, conclude il comunicato.