Palmi, incidente stradale sulla SS18: un ferito | LIVE

10 Settembre 2022 14:20

Palmi, un incidente stradale si è verificato pochi minuti fa sulla strada statale 18 “Tirrena Inferiore”: ferito un motociclista

Incidente stradale pochi minuti fa sulla SS18 “Tirrena Inferiore” a Palmi, nel tratto appena fuori dal centro abitato verso Nord: nel sinistro ha avuto la peggio un motociclista, che è rimasto ferito ad un braccio, fortunatamente in modo comunque non grave. Grande lo spavento: la moto è distrutta, ma il motociclista è stato immediatamente soccorso. Non è ancora chiara la dinamica del sinistro: sul posto è appena intervenuta la Polizia che sta prestando i primi soccorsi e adesso lavorerà per accertare quanto accaduto.