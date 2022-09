Palmi, al via i Cafè Alzheimer: come fare richiesta

9 Settembre 2022 11:25

I Cafè Alzheimer sono luoghi in cui le persone con disturbi di memoria o con demenza, insieme ai propri familiari, possono incontrarsi per vivere insieme momenti di socializzazione

La cooperativa sociale Humanitas ha dato inizio agli incontri, realizzati in co-progettazione con l’Ambito Territoriale Sociale n.2 di cui anche il Comune di Palmi fa parte. I Cafè Alzheimer sono luoghi in cui le persone con disturbi di memoria o con demenza, insieme ai propri familiari, possono incontrarsi per vivere insieme momenti di socializzazione e condivisione, scambiare esperienze e confrontarsi, trovare supporto e informazioni da professionisti in un luogo accogliente. Sarà presente personale specializzato (psicologo, assistente sociale, educatore professionale, fisioterapista, medico geriatra) e verranno effettuate attività di riabilitazione cognitiva, ludico ricreative e di socializzazione per stimolare e mantenere le capacità fisiche e mentali.

La richiesta di partecipazione potrà essere formalizzata oltre che presso la sede dell’Humanitas, anche presso la sede dei servizi sociali dei Comuni dell’Ambito. Per ulteriori informazioni, cooperativa Humanitas:

Mail: humanitas1986@gmail.com;

Tel: 3773856598.