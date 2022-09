Pallacanestro Viola, arriva la conferma: Vincenzo Provenzani è neroarancio

15 Settembre 2022 16:07

Vincenzo Provenzani è il nuovo playmaker della Pallacanestro Viola: il comunicato ufficiale della società neroarancio

Dopo averlo visto in campo nel test match di ieri contro la Dierre, arriva il comunicato ufficiale della Pallacanestro Viola: Vincenzo Provenzani è un nuovo cestista neroarancio. “La Pallacanestro Viola è lieta di comunicare l’acquisizione delle prestazioni sportive di Vincenzo Provenzani. L’atleta siciliano classe 1999, muove i suoi primi passi nel basket nel 2013 con l’Under 17 dell’Assigeco Piacenza per poi approdare alla Stella Azzurra Roma in serie B dove resta per due anni alternandosi tra la prima squadra e l’Under 18. – si legge nel comunicato – Nel corso della stagione arriva anche la chiamata dell’Italbasket U18 che lo convoca per l’europeo 3×3 in Ungheria.

Nel turno di qualificazione gli Azzurrini battono la Spagna e Provenzani viene premiato come Mvp della gara. Nella stagione 2018/2019 gioca con l’Alfa Basket Catania. Nel 2019/20 è uno dei cestisti del roster nella Geko Psa Sant’Antimo in serie B e giocherà la stagione successiva con la maglia della Real Sebastiani Rieti, con cui conquista una semifinale playoff per l’accesso al campionato di serie A2.

In forza a Cassino nell’ultima stagione entra oggi a far parte per la stagione 2022/23 nel gruppo a disposizione di Coach Bolignano. La società esprime soddisfazione per l’arrivo di Vincenzo, un giocatore le cui caratteristiche saranno utili per affrontare un campionato impegnativo“.