Pallacanestro Viola, arriva il secondo colpo: ufficiale il playmaker Davide Marchini

1 Settembre 2022 10:37

Secondo colpo di mercato in casa Pallacanestro Viola: Davide Marchini è il nuovo playmaker neroarancio

La Pallacanestro Viola sembra essersi definitivamente messa in moto. Probabilmente i neroarancio non sono mai stati fermi, hanno lavorato sottotraccia in attesa di mettere a posto i tasselli di una stagione complessa. Dopo l’ok del GM Giuse Barrile il roster può finalmente prendere forma, saranno giorni scoppiettanti. Dopo il colpaccio Andrea Renzi ufficializzato nel pomeriggio di ieri, la Pallacanestro Viola piazza anche il secondo colpo di mercato nella mattinata odierna. Ufficiale l’arrivo di Davide Marchini, playmaker classe 1995 visto l’anno scorso in quel di Livorno. Di seguito il comunicato della società:

“La Pallacanestro Viola comunica di aver ingaggiato il play/guardia Davide Marchini, classe 1995.

Marchini, importante tassello del roster neroarancio è un cestista dalla ricca trafila giovanile e nonostante la giovane età con importanti esperienze in piazze quotate come Palermo, Perugia e Livorno in cui ha militato alla Libertas nelle ultime due stagioni. Davide è un cestista che predilige la conclusione dall’arco ed il palleggio arresto e tiro, abile passatore e buon penetratore, forte nell’uno contro uno e professionista con buone percentuali al tiro da tre ed eccellenti dalla lunetta. La società neroarancio esprime grande soddisfazione per l’arrivo di Davide: “è un grande professionista su cui contiamo molto e siamo certi che le sue qualità professionali e personali andranno ad impreziosire il roster della Viola”. Benvenuto Davide!“.