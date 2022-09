Pallacanestro Viola, altro grande colpo: Stefano Spizzichini è neroarancio

8 Settembre 2022 15:15

La Pallacanestro Viola ufficializza un altro colpo di mercato: l’ala/centro Stefano Spizzichini è un nuovo membro del roster neroarancio

Stefano Spizzichini è un nuovo giocatore della Pallacanestro Viola. Ala/centro classe 1990, Spizzichini porta a Reggio Calabria esperienza, fisico e qualità al servizio di coach Bolignano. L’ex Avellino ritrova Andrea Renzi, compagno ai tempi di Trapani, formando una coppia di lunghi di grande livello per i neroarancio. Nel comunicato della società reggina si legge: “Stefano Spizzichini è un giocatore della Pallacanestro Viola. L’ala/centro, classe 1990, 2,03 m d’altezza, esordisce in Serie A con la Sutor Montegranaro nella stagione 2006-2007.

Dopo aver trascorso diverse stagioni fra la Divisione Nazionale A e la Serie B, nel 2015 torna a calcare i parquet di Serie A2 con il Basket Agropoli trasferendosi l’anno successivo al Basket Recanati. Nel 2017 una nuova esperienza con la Pallacanestro Trapani in cui è compagno di Andrea Renzi e l’anno successivo gioca il campionato con lo Scafati Basket.

Nel 2019 trova l’accordo con il Napoli Basket, società neo-promossa in Serie A2 e nel 2020 passa al basket Ravenna. Nella stagione 2021/22’ viene ufficializzato il trasferimento alla Del.Fes Avellino e nella prossima stagione Stefano, giocatore dal fisico e temperamento atletico, sarà uno dei riferimenti sotto canestro per Coach Bolignano. Benvenuto Stefano, siamo felici di averti in neroarancio!”.